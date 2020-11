POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Hubbelrath - 20-Jährige kollidiert mit Gegenverkehr - Mehrere Verletzte - 20.000 Euro Sachschaden

Polizei Düsseldorf

Schwerer Verkehrsunfall in Hubbelrath - 20-Jährige kollidiert mit Gegenverkehr - Mehrere Verletzte - 20.000 Euro Sachschaden Montag, 30. November 2020, 8.10 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß heute Morgen in Hubbelrath wurde eine 20-jährige Pkw-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zwei Insassen eines Mercedes-Lkw erlitten leichte Verletzungen. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei erschien vor Ort und sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 20-Jährige mit ihrem Opel die Erkrather Landstraße in Richtung Erkrath. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in Höhe Zum Höltgen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lkw. Die Erkrather Landstraße musste für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

