Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Golzheim - Streifenwagen kollidiert mit Mercedes - Beamte und Unfallbeteiligter leicht verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 17. Januar 2020, 13.15 Uhr

Bei der Kollision zwischen einem Streifenwagen und einem Mercedes heute Mittag im Verteiler Nordfriedhof in Golzheim wurden drei Beamte und der Unfallbeteiligte leicht verletzt. Die Personen konnten nach kurzer ambulanter Behandlung das Krankenahaus wieder verlassen. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit die Funkstreife mit drei Kollegen von der Danziger Straße kommend zu einem Einsatz in Richtung Kennedydamm - Kaiserswerther Straße unterwegs. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn "tasteten" sie sich nach Zeugenangaben mit Schrittgeschwindigkeit in den Verteiler hinein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 22-jährigen Düsseldorfers. Der Mann war von der Uerdinger Straße kommend in Richtung Mörsenbroich unterwegs. Während der Unfallaufnahme mussten Teile des Verteilers gesperrt gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

