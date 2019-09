Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Heerdt - Versuchter Wohnungseinbruch - Tatverdächtiges Einbrecherduo nach kurzer Flucht festgenommen

Düsseldorf (ots)

Zwei 29-jährige Männer aus Essen konnten heute Morgen (8.September 2019) gegen 3.48 Uhr, kurz nach dem Versuch eine Wohnung in Heerdt aufzubrechen, nach kurzer Flucht durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen werden.

Das mutmaßliche Einbrecherduo hatte sich kurz zuvor an einer Wohnungstür in einem Haus an der Kribbenstraße zu schaffen gemacht. Aufmerksame Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen kurz nach dem Notruf vor Ort ein. Die beiden Essener unterbrachen daraufhin ihre "Arbeit" und versuchten es noch mit einer Flucht, die jedoch nach kurzer Zeit ihr jähes Ende in Handfesseln nahm. Das Duo wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

