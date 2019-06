Polizei Düsseldorf

POL-D: Sexualdelikt im Hofgarten - Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Vergewaltigung - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Samstag, 8. Juni 2019, 04:45 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem Sexualdelikt zum Nachteil einer 51-jährigen Frau aus Wuppertal. Den Aussagen der Geschädigten zufolge, sei sie zwischen 4 und 5 Uhr nach einem Aufenthalt in der Altstadt zu Fuß durch den Hofgarten gegangen, als sie plötzlich von zwei bis drei jungen Männer attackiert und vergewaltigt worden sei. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Gestern in den frühen Morgenstunden verließ eine 51-Jährige eine Diskothek an der Bolker Straße und begab sich zu einer öffentlichen Toilette. Dort wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen. Gemeinsam suchten die beiden den Hofgarten auf. Plötzlich erschienen zwei bis drei junge Männer, die die Wuppertalerin ihrer Aussage zufolge vergewaltigten. Im Zuge der Tat entwendeten die Personen ihrem Opfer noch die Handtasche. In welchen Zusammenhang die Frau aus der Altstadt mit den Geschehnissen steht ist völlig unklar. Die Geschädigte selbst begab sich im Anschluss zu einem nahegelegenen Hotel an der Inselstraße, bat um Hilfe und ließ von den Mitarbeitern die Polizei verständigen.

Die Geschädigte kann die Täter lediglich wie folgt beschreiben: Etwa 24 bis 26 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,85 Meter groß, nordafrikanisches Aussehen. Einer hat krauses schwarzes Haar. Hinweise zur Täterbekleidung liegen nicht vor.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 12 unter Rufnummer 0211-8700.

