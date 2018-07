POL-D: Mann bei Raubüberfall in Oberbilk schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Ein 52-Jähriger aus Schwalmstadt befindet sich derzeit in stationärer Behandlung in einer Düsseldorfer Klinik, nachdem er in der vergangenen Nacht von zwei Unbekannten in Oberbilk überfallen worden war. Die Männer hatten ihn niedergeschlagen und seine Geldbörse geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 52-jähriger Mann ging um Mitternacht in Richtung Hauptbahnhof. In Höhe des Lessingplatzes sprachen ihn zwei Unbekannte an. Unvermittelt schlugen sie den Geschädigten nieder, entwendeten seine Geldbörse und flohen in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Fahndung nach den Angreifern verlief ergebnislos. Der 52-Jährige beschrieb die Täter wie folgt:

Ein Täter ist circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und fuhr ein silbernes Damenfahrrad. Der andere ist ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, von kräftiger Statur, hatte ein helles T-Shirt und eine kurze Hose an. Er war mit einem Herrenrad unterwegs. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell