POL-D: Besuch des Bundespräsidenten in Düsseldorf und weiteren Städten in NRW - Verkehrsinformationen

Düsseldorf (ots) - Besuch des Bundespräsidenten in Düsseldorf und weiteren Städten in NRW - Verkehrsinformationen

Am kommenden Montag (20. November) und Dienstag (21. November) besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verschiedene Städte in NRW. Am Montagmorgen wird der Bundespräsident am Flughafen Düsseldorf ankommen und von dort aus sein Besuchsprogramm in Düsseldorf beginnen. Es wird daher am Montag ab circa 9 Uhr bis gegen 15 Uhr immer wieder zu Sperrmaßnahmen auf den Fahrtstrecken zwischen den Besuchsorten im innerstädtischen Bereich kommen. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Sicherheitsgründen keine Angaben zu den zeitweise gesperrten Streckenabschnitten machen werden.

