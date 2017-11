POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Ratingen - A 3 in Richtung Oberhausen - Schwerer Verkehrsunfall - Eine Person getötet - Vollsperrung - Arbeiten an der Unfallstelle dauern an

Düsseldorf (ots) - +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Ratingen - A 3 in Richtung Oberhausen - Schwerer Verkehrsunfall - Eine Person getötet - Vollsperrung - Arbeiten an der Unfallstelle dauern an

Freitag, 17. November 2017, 11.30 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall heute Mittag auf der A 3 bei Ratingen ist die Fahrbahn in Richtung Oberhausen voraussichtlich bis in den Nachmittag gesperrt. Der Fahrer eines Plateau-Wagens (3,5 Tonne) erlitt tödliche Verletzungen. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern an.

Es wird nachberichtet.

