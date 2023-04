Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Loses Felsgestein sorgt für erneute Vollsperrung der Strecke zwischen Kellenbach und Königsau

Kellenbach, B421 (ots)

Am Ostersonntag, dem 09.04.2023 gegen 12:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei Kirn mehrere handballgroße Felsbrocken, welche auf die Fahrbahn der B421 zwischen den Ortsgemeinden Kellenbach und Königsau herabgefallen waren. Erst am vergangenen Wochenende kam es an gleicher Stelle zu einem Hangrutsch (Polizei Kirn berichtete). Die sofort alarmierte freiwillige Feuerwehr sicherte zunächst den betroffenen Streckenabschnitt gemeinsam mit den Polizeikräften ab. Der zeitgleich verständigte Bereitschaftsdienst der zuständigen Straßenmeisterei Kirchberg fasste nach einer Lagebewertung den Entschluss, den Streckenabschnitt erneut bis mindestens kommenden Dienstag, dem 11.04.2022, in beide Fahrtrichtungen zu sperren. Die Umleitung des Verkehrs wird in der Ortsgemeinde Kellenbach ab der Abfahrt Weitersborn eingerichtet werden. Nach den bevorstehenden ersten baulichen Sicherungsmaßnahmen des betroffenen Hangs wird der Streckenabschnitt für eine noch unbestimmte Zeit ab nächster Woche nur einspurig und mit Ampelregelung befahrbar sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell