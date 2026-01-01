PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ruhige Silvesternacht bei der PI Bingen

Bingen (ots)

In der Silvesternacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 verzeichnete die PI Bingen eine ruhige, nur durch wenige Einsatzaufkommen geprägte Nacht, welche im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel standen. Zusammen mit dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Bingen, welcher in der Silvesternacht Dienst verrichtete wurde in der Stadt Bingen in den Stunden vor sowie nach dem Jahreswechsel Präsenz gezeigt. So kam es bis Mitternacht weder aus polizeilicher Sicht, noch auf Seiten des kommunalen Vollzugsdienstes zu Einsätzen, welche mit Silvester in Verbindung gebracht werden konnten. Erst in den frühen Stunden des 01.01.2026 wurden die Beamte zu wenigen, mit Silvester in Verbindung stehenden Einsätzen gerufen. So kam es u.a. im Bereich der Schmittstraße in Bingen gegen 00:18 Uhr zu einer Situation, wo eine Frau von bislang unbekannten Personen mit Raketen und Böllern beschossen und dadurch leicht verletzt wurde. Gegen 01:15 Uhr wurde in der Rochusstraße in Bingen eine beschädigte Fensterscheibe eines Wohnanwesens gemeldet, welche nach ersten Zeugenaussagen durch einen Böller beschädigt wurde. Bis 05:30 Uhr kam es zu keinen weiteren neujahrsbezogenen Einsätzen. Die Polizei Bingen bedankt sich für die durchweg friedlichen Feiern der Bürgerinnen und Bürger zum Jahresstart.

