Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Sankt Johann (ots)

In der Nacht vom 28.07.2023 auf den 29.07.2023 kam es in Sankt Johann zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Durch unbekannte Täter wurden an vier auf der Hindenburgstraße zwischen den Einmündungen Bäckerweg und Friedhofstraße abgestellten PKW die Reifen platt gestochen. Zeugenhinweise werden durch die Polizei Bingen entgegengenommen.

