POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Bingen (ots) - Am 15.07.2023 in der Zeit zwischen 14:00 - 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Gaststätte "Hessenhaus" in Bingen- Büdesheim in der Hitchinstraße. Hierbei beschädigte der Verursacher einen parkenden PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden ...

