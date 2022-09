Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am Montag, den 29.08.2022 gegen 10:30 Uhr parkt der Geschädigte seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Gensingen (Parkreihe D). Als er kurz darauf wieder zu seinem Pkw zurückkehrt, stellt er eine Beschädigung seines Rücklichtes und vereinzelte Kratzspuren fest. Anhand der Spurenlage wird derzeit davon ausgegangen, dass der Pkw vermutlich beim Vorbeigehen beschädigt worden ist. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher verlässt anschließend die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR zu kümmern. Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721 9050 oder per E-Mail unter pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell