Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrraddiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, 13.08., Museumstraße, ca. 18:15 Uhr. Eine Gruppe stellte ihre Fahrräder an dem Bauzaun des NH-Hotels ab und benutzte dazu insgesamt zwei Spiraldrahtschlösser. Im Anschluss besuchten die insgesamt 5 Personen den Charity-Mega-Run. Durch einen Zeugen konnten die Fahrräder zuletzt gegen etwa 23:00 Uhr am Bauzaun festgestellt werden. Als die Geschädigten nachts gegen 00:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrten, konnten sie nur noch das Fehlen der Fahrräder feststellen. Ein durchtrenntes Spiraldrahtschloss hing noch am Bauzaun. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell