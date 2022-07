Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Gensingen, Hohe Straße 8 (ots)

26.07.2022, 15.00 Uhr bis 27.07.2022, 14.30 Uhr

Eine 37 jährige Fahrerin parkte am 26.07.2022 ihren schwarzen PKW Hyundai mit HH-Kennzeichen auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Hohe Straße 8. Als sie am 27.07.2022 zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung an der Stoßstange vorne rechts feststellen. Bei der Inaugenscheinnahme des PKW auf hiesiger Dienststelle, konnten weiße Fremdlackanhaftungen gesichtet und spurenschonend gesichert werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

