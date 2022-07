POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingerbrück (ots) - Am Montag, 27.06.2022 ereignete sich im Zeitraum von 10:00 - 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Stromberger Straße in Bingerbrück. Der bislang unbekannte Verursacher streifte beim Vorbeifahren ein parkendes Auto und beschädigte dieses. Erste Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Renault handeln dürfte. Gibt es Zeugen, die Hinweise auf den ...

