Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Sprendlingen (ots)

Sprendlingen, Europastraße

03.06.2022 - 08:44 Uhr

Zur genannten Zeit befuhr der unfallbeteilgte PKW zunächst die Kreuznacher Straße und im Anschluss die Europastraße in Fahrtrichtung L400 in Sprendlingen, als plötzlich ein LKW aus einer Firmenausfahrt auf die bevorrechtigte Straße auffuhr, ohne dem bevorrechtigten PKW die Vorfahrt zu gewähren. Der PKW-Fahrer musste ausweichen und kollidierte letztendlich mit einem am Straßenrand befindlichen Leitpfosten. Der PKW-Fahrer bleibt unverletzt. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum unfallbeteilgte LKW können an die unten genannte Dienststelle mitgeteilt werden.

