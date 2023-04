POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eisenberg (Pfalz) (ots) - In der Zeit vom 28.04.2023, 17:00 Uhr, bis zum 29.04.2023, 12:00 Uhr, wurde in der Pestalozzistraße in Eisenberg (Pfalz) ein silberfarbener Roller entwendet. Dieser stand zuvor an der Straße vor dem Anwesen und war mittels Schloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de ...

