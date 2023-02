Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Göllheim (ots)

Am 24.02.23, gegen 23:30Uhr, fiel den Beamten in der Göllheimer Straße in Kerzenheim im Gegenverkehr ein VW Polo auf, welcher einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Nachdem der Fahrzeugführer die Intention der Polizeibeamten erkannte, erhöhte er seine Geschwindigkeit stark und flüchtete über die L 449 nach Göllheim. Am Ortseingang Göllheim gelang es den eingesetzten Kräften auf den Flüchtigen aufzuschließen, da dieser jedoch riskante Fahrmanöver, wie eine Vollbremsung und eine "Rückwärtsfahrt" über die L 449 in die Straße Hinter dem Heyer durchführte, gelang es ihm schließlich über die Paul-Münch-Straße zu entkommen. Das Fahrzeug konnte im weiteren Verlauf in Göllheim ausfindig gemacht werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 31-Jähriger aus dem Donnersbergkreis ohne gültige Fahrerlaubnis, konnte ermittelt werden.

Ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Da durch das gefährliche Fahrverhalten sowie das rücksichtlose Fluchtverhalten mit sehr hohen Geschwindigkeiten wegen einem weiteren Straftatbestand ermittelt wird, werden Zeugen gesucht, die folgende Fragestellungen beantworten können:

Wer hat am 24.02.23, gegen 23:30Uhr, in der Ortslage Göllheim einen schwarzen VW Polo mit auffälligem Fahrverhalten wahrgenommen?

Wer hat den benannten VW Polo speziell in der Kerzenheimer Straße, Hinter dem Heyer, Paul-Münch-Straße, Schillerstraße und La-Clayetter-Straße mit viel zu hohen Geschwindigkeiten fahren gesehen?

Sollten Sie die Fragestellungen beantworten können oder haben Sie weitere verdächtigte Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht, werden Sie gebeten, dies der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell