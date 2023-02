POL-PIKIB: Brand eines Geräteschuppens

Dreisen (ots) - Am 25.02.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Dreisen. Der bislang unbekannte Täter überstieg ein Gartentor und hebelte ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf. Im Anschluss verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Anwesen und entwendete Bargeld. Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

