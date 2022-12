Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Täter nutzt Ladenschluss für Diebestour

Göllheim (ots)

Am 10.12.22, zwischen 20:30Uhr-22:00Uhr, begab sich ein Mann noch zu Geschäftszeiten in einen Göllheimer Einkaufsmarkt und versteckte sich vor Ladenschluss im Markt. Nachdem alle Mitarbeiter gegangen waren, begann der Mann seine Diebestour und entwendete Tabakwaren und Alkoholika in noch unbekanntem Wert. Nach der Alarmauslösung gelang dem Täter zunächst unerkannt die Flucht.

Bereits am Mittag des 12.12.22 kehrte der Täter in den Markt zurück um Einkäufe zu erledigen. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter anhand von vorliegendem Videomaterial identifiziert und von der hinzugezogenen Polizei nach einem kurzen Fluchtversuch gestellt. Den Täter, einen 20-jährigen Mann, erwartet ein Verfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

