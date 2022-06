Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Telekommitarbeiter bestehlen 86-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Montag, 27. Juni, aus der Wohnung eines 86-Jährigen in Rheindahlen einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Unter einem Vorwand verschaffte sich das Duo Zutritt zur Wohnung.

Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Haustür und der Senior öffnete. Dort stand ein ihm unbekannter Mann. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus und zeigte dem 86-Jährigen einen täuschend echt wirkenden Ausweis. Unter dem Vorwand, die Leitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen, verschaffte sich der Mann Zutritt. Nach einem Rundgang, blieben die beiden im Wohnzimmer, in dem der Unbekannte "arbeitete". Dann kündigte er einen weiteren Mitarbeiter an, der nun kommen müsse, um eine Messung vorzunehmen.

In diesem Moment sah der 86-Jährige eine weitere Person durch den Flur laufen. Als er kurz danach mit dem Mann das Wohnzimmer verließ, sei die zweite Person aus dem Schlafzimmer in den Flur getreten. Dann verließ das männliche Duo die Wohnung. Nach dem Vorfall sei der Senior in sein Schlafzimmer gegangen und habe festgestellt, dass aus einer Kommode das Bargeld gestohlen wurde.

Daraufhin verständigte der 86-Jährige von seiner Nachbarin aus die Polizei, weil sein Telefon nicht mehr funktionierte.

Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch keine Handwerker oder sonstige Dienstleister, die Sie nicht selbst oder Ihnen Bekannte beauftragt haben. Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Zeugen, die an diesem Tag verdächtige Personen beobachtet oder an deren Haustür ebenfalls angebliche Telekom-Mitarbeitern geklingelt haben werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell