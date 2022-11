Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zigarettenautomat aufgebrochen

Einselthum (ots)

Vermutlich in den letzten 14 Tagen wurde in der Hauptstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die Ware entwendet. Ein genauer Schaden ist zur Zeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden

