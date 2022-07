Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbrecher festgenommen

Einselthum (ots)

Die Bewohner eines Einselthumer Anwesens wurden in den frühen Morgenstunden des Donnerstags durch einen lauten Knall geweckt. Zwei Täter haben dabei die Tür zu einem Lagerraum des Anwesens aufgebrochen und nach Verwertbarem durchsucht. Als sie bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, haben sie fluchtartig den Tatort verlassen. Dabei ist einer der Täter vermutlich in einen dunklen Kellerabgang gefallen und hat sich schwer am Bein verletzt. Er konnte aufgrund seiner Verletzungen noch am Tatort durch die Polizei festgenommen werde. Der zweite Täter konnte unerkannt flüchten. In Tatortnähe konnte ein in Worms entwendeter VW-Bus festgestellt werden, den die Täter offensichtlich zur Anreise benutzt haben. Der Festgenommene wurde in das Wormser Stadtkrankenhaus eingeliefert, wo er sich einer Operation unterziehen musste. Die Vorführung vorm Haftrichter wird beantragt.

