Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Kirchheimbolanden, L401 (ots)

Am Freitag, den 22.07.2022, kam es gegen 18:30 zu einem Verkehrsunfall auf der L401. Eine 51-jährige Fahrzeugführerin befuhr die vorgenannte Landstraße vom Kreisverkehr an der L386 kommend in Richtung Marnheim. Kurz hinter der Einmündung der Straße Am Hölzchen musste die Verkehrsteilnehmerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein 24-jährige Motorradfahrer, welcher hinter der 51-jährigen Verkehrsteilnehmerin fuhr, zu spät und fuhr dieser auf ihr Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurde der 24-jährige Motorradfahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen.

