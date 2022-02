Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. An mindestens fünf Autos Spiegel abgetreten

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen traten am Sonntag, 27.2.2022, zwischen 15.00 Uhr und 22.30 Uhr an mindestens fünf Autos einen Außenspiegel ab. Die Pkw standen an der Waldenburger Straße in Warendorf. Wer hat die Sachbeschädigungen beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell