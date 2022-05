POL-PIKIB: Mutwillig drei Pkw zerkratzt

Albisheim, An der Steinmühle (ots) - Am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 15.45 Uhr, wurde auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße "An der Steinmühle" ein dort geparkter schwarzer Mercedes, vermutlich beim Vorbeifahren, im rechten Heckbereich gestreift. Anschließend entfernte sich der oder (die) Unfallverurscher(in) einfach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können ...

