Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Saulheim (ots)

Am Freitag, den 28.07.2023 gegen 13:00 Uhr befahren ein 33-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 67-jähriger Fahrradfahrer die Ritter-Hundt-Straße in Saulheim in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In einer Engstelle aufgrund parkender Fahrzeuge am Fahrbahnrand kommt es zur Berührung zwischen dem Pkw sowie dem Fahrrad, woraufhin der Fahrradfahrer stürzt. Er erleidet leichte Verletzungen und wird anschließend durch den Rettungsdienst versorgt.

