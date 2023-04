POL-PIAZ: Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss

Gau-Odernheim (ots) - Am Ostermontag, den 10.04.2023, kam es gegen 17:45 Uhr auf der L414 bei Gau-Odernheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 32-jähriger Motorradfahrer befuhr die L414 aus Gau-Odernheim in Richtung Dittelsheim-Heßloch. In Höhe der Einmündung zur L438 in Richtung Hillesheim verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam er von der Fahrbahn ...

mehr