Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vandalismus am Schlossturm in Schwabsburg

Nierstein-Schwabsburg (ots)

Wie der Polizei heute bekannt wurde, beschädigten Unbekannte in der Silvesternacht den Bodenbelag auf dem Plateau am Schlossturm in Nierstein-Schwabsburg. Indem mit mindestens einem Pkw mehrfach Kreise gefahren wurden, wurde der Boden derart aufgerissen, dass ein Schaden in Höhe von geschätzt 3000EUR entstand.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oppenheim entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell