POL-PIOPP: Taschendiebstahl am Friedhof in Guntersblum

Nackenheim (ots) - Am 25.05.2022, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Lörzweiler Straße in Nackenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrer aus Selzen befuhr mit einem PKW die Lörzweiler Straße in Nackenheim in Fahrtrichtung Lörzweiler. Ein 47-jähriger Fahrer aus Mainz fuhr mit einem Transporter in entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer des Transporters missachtete das Rechtsfahrgebot und fuhr mittig auf der ...

mehr