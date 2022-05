Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Körperverletzung Kinderspielplatz Lörzweiler

Lörzweiler (ots)

Am Sonntag, den 29.05.2022, gegen 19 Uhr, kam es auf dem Kinderspielplatz in der Apfelgasse in Lörzweiler zu einem Vorfall. Ein 11-jähriger und 13-jähriger befanden sich auf der Kerb in Lörzweiler. Auf dem Nachhauseweg fiel ihnen auf, dass ihnen ein Mann folgte. Dieser warf ihnen vor, einen Stein auf die Straße gelegt und hierdurch Personen gefährdet zu haben. Es kam daraufhin zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann einen Kieselstein nach dem 11-jährigen warf, der diesen verfehlte. Weiterhin kam es in der Folge zu einer Schubserei in dessen Verlauf der Mann dem 13-jährigen gegen das Schienbein trat und dieser hierdurch zu Boden fiel. Der Mann entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, kräftig, schwarze Haare und Schnauzbart. Er trug ein schwarz-blaues Hemd und eine braune kurze Hose. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

