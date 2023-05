Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbrüche in Scheunen, Polizei sucht Zeugen

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum vom 10.04.2023 bis 02.05.23, wurde in Großwinternheim und in Ober-Ingelheim in jeweils eine Lagerhalle eingebrochen. Es wurden mehrere Sätze Fahrzeugreifen entwendet, welche vermutlich mit einem mitgeführten Fahrzeug abtransportiert wurden. Die Eingangstore zu den Lagerhallen wurden beim Einbruch beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell