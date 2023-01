Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchsdiebstahl in Geschäftsgebäude

Ingelheim am Rhein (ots)

In der Nacht vom 30.12.2022 auf den 31.12.2022 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftsgebäude im Tannenweg in Ingelheim am Rhein.

Durch bislang unbekannte Täter wurden hierbei die Terrassentüren des Gebäudes aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Objekt verschafft und das gesamte Objekt durchsucht.

Über den entstandenen Sachschaden und das Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Der Tatort wurde von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell