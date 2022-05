Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Bürocontainer

Ingelheim (ots)

Am Samstag den 28.05.2022 wurde durch Mitarbeiter einer Firma in Ingelheim-Frei-Weinheim zu Dienstbeginn festgestellt, dass es in der Nacht zu einem Einbruch in einen Bürocontainer gekommen ist. Der oder die Täter entfernten ein gekipptes Fenster gewaltsam aus dem Rahmen und verschafften sich so Zutritt und durchwühlten das Büro.

Hinweise nimmt die Polizei Ingelheim unter Tel. 06132-65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polzei.rlp.de entgegen.

