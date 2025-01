Feuerwehr München

FW-M: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Neuperlach)

Mittwoch, 29. Januar 2025; 13.56 Uhr

Karl-Marx-Ring

Gestern Nachmittag ist ein 14-Jähriger im Münchner Osten von einem Pkw erfasst worden und kam verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr leisteten Erste Hilfe.

Das Wassernotfahrzeug der Feuerwache 5 befand sich auf einer Bewegungsfahrt, als die Besatzung zufällig einen schwer verletzten Jungen auf der Heinrich-Wieland-Straße entdeckte. Sofort sicherten sie die Unfallstelle mit Blaulicht ab, setzten einen Notruf ab und leiteten die Erstversorgung ein. Da alle Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr auch rettungsdienstlich ausgebildet sind und auf den meisten Fahrzeugen Material zur erweiterten Ersten Hilfe mitgeführt wird, konnten so die Minuten bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Kindernotarztes professionell überbrückt werden. Auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde zur Unterstützung alarmiert. Vor Ort musste zunächst von kritischen Verletzungen ausgegangen werden - auch von schweren Kopfverletzungen. Nach der Versorgung an der Einsatzstelle wurde der junge Patient in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Bereits auf der Fahrt stabilisierte sich der Junge allerdings weiter und so konnte im Krankenhaus Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Der 14-Jährige erlitt einen Oberschenkelbruch und multiple oberflächliche Verletzungen.

Die eingesetzten Rettungskräfte konnten zunächst keinen weiteren Beteiligten vor Ort feststellen. Erst im weiteren Verlauf suchte ein 28-Jähriger die Unfallstelle auf und gab sich als Fahrer des beteiligten Pkw zu erkennen. Er hatte den Jugendlichen beim Abbiegen erfasst, als dieser die Heinrich-Wieland-Straße in Richtung Karl-Marx-Ring überquerte.

Das Unfallkommando der Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen und in diesem Zusammenhang einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

