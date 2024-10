Feuerwehr München

FW-M: Lkw bleibt in Unterführung hängen (Ludwigsvorstadt)

Mittwoch, 16. Oktober 2024; 7.14 Uhr

Paul-Heyse-Unterführung

Ein steckengebliebener Lkw hat am Mittwochmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Die Feuerwehr München war etwa eine Stunde im Einsatz, um die die Fahrzeugtrümmer aus der Paul-Heyse-Unterführung zu beseitigen.

Der Fahrer eines Lkw hat in der Münchner Innenstadt die Höhe seines Fahrzeuges unterschätzt und ist mit dem Aufbau des Aufliegers an der Decke des Paul-Heyse-Tunnels hängen geblieben. Dadurch verteilten sich die Trümmer über die gesamte Fahrbahn und machten diese so unpassierbar. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der unverletzte Lenker bereits aus dem Fahrerhaus gestiegen und teilte mit, dass die Zugmaschine noch fahrbereit sei. Während die Polizei den Verkehr rund um den Hauptbahnhof umleitete, sammelten insgesamt 14 Feuerwehrleute die Einzelteile auf, zerkleinerten sie teilweise und befestigten sie auf dem Sattelauflieger. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und der Lkw konnte seine Fahrt fortsetzen.

Zur genauen Ursache und zur Schadenshöhe kann die Branddirektion München keine Angaben machen.

