FW-M: Kellerabteil brennt komplett aus (Berg am Laim)

München (ots)

Samstag, 10. August 2024, 4.15 Uhr; Berg-am-Laim-Straße

In einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus ist in den frühen Morgenstunden ein Kellerabteil völlig ausgebrannt. Wegen erhöhter Kohlenmonoxidwerte im gesamten Haus mussten die Bewohner das Gebäude verlassen.

Ein Mieter des Wohnhauses bemerkte Rauch im Treppenhaus und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte der Rauchentwicklung nachgingen, konnten sie vorerst keine Ursache dafür entdecken. Im Keller stießen sie dann auf eine Kabeldurchführung zum Nachbargebäude aus der Rauch drang.

Bei der Kontrolle des Nachbargebäudes war schnell klar, dass es im Keller brannte. Ein Atemschutztrupp begab sich in den Kellerflur und fand dort, ein in Vollbrand stehendes Kellerabteil, welches als Hobbywerkstatt genutzt wurde vor. Mit einem C-Rohr löschte der Trupp die brennende Einrichtung. Die angrenzenden Abteile waren durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch dort mussten weitere Glutnester abgelöscht werden.

Um sicherstellen zu können, dass das Feuer komplett aus ist, musste der betroffene Keller ausgeräumt und einzelne Glutnester abgelöscht werden. Während der Belüftung des Gebäudes mit mehreren Hochleistungslüftern wurden umfangreiche Messungen durchgeführt. Hier stellten die Einsatzkräfte eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration im Treppenhaus und in den einzelnen Wohnungen fest. Das Gebäude wurde geräumt, die Bewohner kamen in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr unter.

Nachdem das giftige Kohlenmonoxid mit Lüftern aus dem Haus gedrückt worden war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Schaden dürfte sich im fünfstelligen Eurobereich bewegen. Während des gesamten Einsatzes war die Zufahrt von der Berg-am-Laim-Straße zum Leuchtenbergring gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

