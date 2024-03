FW-M: Linienbus rammt Tram (Bogenhausen)

München (ots) - Donnerstag, 21. März 2024, 17.55 Uhr Rosenheimer Landstraße, Ottobrunn Am frühen Donnerstagabend hat eine ältere Frau in Ottobrunn einen Herz-Kreislaufstillstand in ihrem Auto erlitten. Dank der schnellen Reaktion von Passanten konnte sie gerettet werden. Eine 86-jährige Frau stand mit ihrem Auto an einer roten Ampel in der Rosenheimer Landstraße. Obwohl die Ampel auf Grün geschaltet hatte, fuhr ...

