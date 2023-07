Feuerwehr München

FW-M: Frau wird vom eigenen Auto eingeklemmt (Hadern)

München (ots)

Mittwoch, 12. Juli 2023, 20.39 Uhr

Fürstenrieder Straße

Eine 63-Jährige ist zwischen ihrem Fahrzeug und der Wand eingeklemmt worden. Sie kam verletzt in eine Münchner Klinik.

In der Duplex-Garage hantierte eine 63-jährige Frau an ihrem Fahrzeug, als sich dieses plötzlich in Bewegung setzte und die Frau gegen die Tiefgaragenwand drückte. Verzweifelt rief sie um Hilfe. Nach etwa 30 Minuten wurden ihre Rufe wahrgenommen. Passanten erfassten die Situation und riefen die Feuerwehr.

Die Integrierte Leitstelle schickte Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst mit dem Meldebild "Person eingeklemmt" zur Einsatzstelle. Die Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) traf als erstes an der Einsatzstelle ein. Mithilfe von Passanten konnte der Fahrer des NEF die Frau aus der Einklemmung befreien. Zusammen mit den Einsatzkräften der Feuerwehr führte das Team vor Ort eine erste medizinischen Versorgung durch. Anschließend wurde das Unfallopfer in eine Münchner Klinik transportiert. Nach ersten Erkenntnissen hat sich die 63-Jährige bei dem Unfall Frakturen am Bein und Quetschungen zugezogen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten im Anschluss das Fahrzeug. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände des Unfallherganges.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell