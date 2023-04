FW-M: Schutzengel zu Ostern (Schwanthalerhöhe)

München (ots) - Donnerstag, 6. April 2023, 17.47 Uhr Englschalkinger Straße Am Donnerstagabend ist es in der Englschalkinger Straße zu einem Zimmerbrand gekommen. Die Wohnungsinhaberin hat schwere Verletzungen erlitten. Polizeibeamte entdeckten Flammen aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses und informierten die Feuerwehr. Als die disponierten Kräfte an dem Gebäude eintrafen, konnten sie dichten schwarzen Rauch ...

