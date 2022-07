Feuerwehr München

FW-M: Bauarbeiter schwer verletzt (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Samstag, 2. Juli 2022, 09.59 Uhr

Kapuzinerstraße

Samstagvormittag ist es in der Kapuzinerstraße zu einem Baustellenunfall gekommen.

Bei Ausschalungsarbeiten hat sich eine Stahlstrebe gelöst und einen 50-jährigen Bauarbeiter am Rücken getroffen. Weil der Verdacht einer Rücken- und Beckenverletzung bestand, musste der Patient vom Notarzt versorgt werden um ihn anschließend Achsengerecht auf einer Vakuummatratze zu lagern. Da sich der Unfall im Untergeschoss ereignete und noch kein geeignetes Treppenhaus verbaut war, beschloss der Einsatzleiter den Patienten in einer Schleifkorbtrage mit Hilfe des Baukrans aus der Baustelle zu heben. Anschließend wurde der verletzte Mann in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(h31)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell