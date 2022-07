Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall (Pasing)

München (ots)

Freitag, 1. Juli 2022, 15.55 Uhr

Pippinger Straße

Heute Nachmittag ist es zu einem Unfall auf der Pippinger Straße mit zwei Pkw gekommen.

Gegen 16 Uhr gingen mehrere Anrufe in der Integrierten Leitstelle ein. Es wurde ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw gemeldet. Ein 57-jähriger Fahrer eines Audi fuhr auf der Pippinger Straße Richtung Pasinger Bahnhof, als er auf Höhe der Bassermannstraße auf die Gegenfahrbahn abkam und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Der Audi fuhr noch einige Meter weiter und kam an einem Baum in der Böschung zum Stehen.

Mehrere Passanten befreiten den verletzten 57-Jährigen aus dem Fahrzeug und betreuten ihn, bis die ersten Rettungskräfte eintrafen. Umgehend wurde der Mann in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Der Fahrer des zweiten Unfallfahrzeuges blieb unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und verhinderte das Auslaufen von Betriebsstoffen der Unfallfahrzeuge. Die Bergung der Fahrzeuge übernimmt ein Abschleppunternehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

