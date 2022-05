Feuerwehr München

FW-M: Stromunfall im Bahnbereich (Trudering)

Dienstag, 24. Mai 2022, 14.17 Uhr; Güterbahnhof Trudering

Beim Versuch mehrerer Personen einen Güterwaggon über das Dach zu verlassen, ist es am Dienstagnachmittag zu einem Spannungsüberschlag von der Oberleitung gekommen. Drei Personen, darunter ein Kind und eine Jugendliche, wurden dabei schwer verletzt.

Das ersteintreffende Hilfeleistungslöschfahrzeug fand an der Einsatzstelle mehrere im Gleisbett liegende Personen vor. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit der Erstversorgung. Zeitgleich wurden weitere Rettungsdienstfahrzeuge und mehrere Notärzte nachgefordert. Diese unterstützten und intensivierten die medizinischen Maßnahmen vor Ort. Der Gleisbereich war zu diesem Zeitpunkt bereits stromlos geschaltet und gesperrt, sodass keine Gefahr für alle Anwesenden bestand.

Ein 25-jähriger Mann, ein Kind und eine Jugendliche mussten schwer verletzt in Begleitung der Notärzte in Schockräume Münchner Kliniken transportiert werden. Umstehende dazugehörige Personen wurden vor Ort versorgt und in einem Großraumrettungswagen beherbergt.

Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Bundespolizei. Der betroffene Streckenabschnitt war für zirka zwei Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.

