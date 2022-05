FW-M: Unwetter-Bilanz (München)

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Sonntag, 19. Juni 2022, 8.35 Uhr 1, 2 oder 3 Glänzend und funkelnd Quizzen & Wissen mit Elton Nicht nur Kristalle und Diamanten leuchten um die Wette. Überall im Alltag glitzert und funkelt es in allen möglichen Facetten. Warum das so ist, wollen Piet und Elton herausfinden. In einigen Muschel-Arten wachsen prachtvolle Perlen heran. Dazu wird ein Fremdkörper ins Innere eingesetzt. Schicht um ...

mehr