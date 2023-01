Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Beim Wohnungsbrand wurde eine tödlich verletzte Person entdeckt

Karlsbad (ots)

Nur noch tot geborgen werden konnte von der Feuerwehr eine Person bei einem Wohnungsbrand im Karlsbader Industriegebiet im Ortsteil Ittersbach. Die Feuerwehr war zur Unterstützung der Polizei alarmiert worden. Bei einer geplanten Zwangsräumung war die Wohnung verbarrikadiert und eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrnehmbar. Feuerwehrangehörige aus allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Karlsbad waren am Mittwochvormittag bei einem Wohnungsbrand im Einsatz. In einem Wohngebäude mit insgesamt sieben Wohneinheiten war eine Zwangsräumung mit Unterstützung der Polizei geplant. Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung bei der Türöffnung und wegen einer Rauchentwicklung aus dem Treppenhaus alarmiert. Unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Holger Fuhr waren 66 Feuerwehrangehörige mit zwölf Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz. "Als wir mit den ersten Fahrzeugen an der Einsatzstelle eingetroffen sind, zeigte sich über dem Dach bereits eine starke Rauchentwicklung", berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr. Nachdem sich die Feuerwehr in Abstimmung mit der Polizei Zugang zu dem Gebäude verschafft hatte, konnte auch die Brandbekämpfung durchgeführt werden. Die betroffene Wohnung befindet sich im 1.Obergeschoss. Insgesamt vier Wohneinheiten sind auf diesem Stockwerk. "Die verbarrikadierte Wohnungstür erschwerte anfangs die Löscharbeiten durch das Treppenhaus. Über die Drehleiter und den Balkon konnten weitere Trupps den Brand dann wirksam bekämpfen", berichtet Holger Fuhr weiter. Die Feuerwehr hat bei den Löscharbeiten dann eine Leiche entdeckt. Die Kriminaltechnik vom Polizeipräsidium Karlsruhe nahm hier die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Person auf. Der Rettungsdienst war unter der Leitung des organisatorischen Leiters Rettungsdienst, Andreas Wahl vom ASB mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und acht Einsatzkräften vor Ort. Die SEG und die örtliche DRK-Bereitschaft unterstützten mit weiteren drei Helferinnen und Helfern. Verletzt hat sich ein bei der Brandbekämpfung eingesetzter Feuerwehrangehöriger leicht. Er konnte seine Arbeit nach einer Kontrolle durch den Notarzt wieder aufnehmen. Die Gemeindeverwaltung Karlsbad kümmerte sich um die Unterbringung der weiteren sechs Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Brandobjekt. Hierzu war der Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Karlsbad vor Ort an der Einsatzstelle. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier machte sich vor Ort ein Bild vom Brand und der Arbeit der Rettungskräfte. Die Polizei war mit mehreren Beamtinnen und Beamte vom Polizeiposten Albtal, vom Polizeirevier Ettlingen und vom Polizeipräsidium Karlsruhe an der Einsatzstelle. Der Bereich um das Brandobjekt wurde von der Polizei während der Löscharbeiten weiträumig abgesperrt. Zur Identität der verstorbenen Person, zum Schadensausmaß und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell