Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Kellerbrand in Reihenhaus durch Defekt in der elektrischen Hausanlage

Ubstadt-Weiher (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag hat in einem zweigeschossigen Reihenhaus in der Zeuterner Kapellenstraße die Hauptverteilung der elektrischen Anlage im Keller gebrannt. Durch den Brand war auch eine bettlägerige Person im Ersten Obergeschoß des Wohngebäudes in Gefahr. Bei dem Brand hat sich ein Hausbewohner beim Löschen mit einem Pulverlöscher leicht verletzt. Zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr Ubstadt-Weiher war mit Fahrzeugen und Feuerwehrangehörigen aus allen vier Abteilungen im Einsatz. Unter der Leitung von Roland Frevele waren von der Feuerwehr insgesamt 39 Einsatzkräfte mit vier Löschfahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehr sicherte den bereits durch den Bewohner gelöschten Brand im Keller ab, bis eine elektrische Fachkraft die gesamte Anlage stromlos geschalten hatte. Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten nahmen hierzu einen CO〖^2〗 Löscher mit. Die Person im Obergeschoss wurde von der Feuerwehr betreut und musste aber nicht ins Freie gebracht werden. Der Bereitschaftsdienst der Netze BW wurde zu weiteren Kontrolle der elektrischen Anlage zur Einsatzstelle nachgefordert. Vermutlich verursachte ein Stromüberschlag am Hauptschalter der Hausinstallation den Brand im Verteilerkasten. Die Feuerwehr belüftete abschließend das Wohnhaus mit einem Lüfter.

Der Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens untersuchten die leichtverletzte Person. Diese musste nicht zu weiteren Behandlung in eine Klinik eingewiesen werden. Ebenfalls im Einsatz war die örtliche Notfallhilfe des DRK. Die aus Bad Schönborn alarmierte Drehleiter musste nicht mehr eingesetzt werden. Ebenfalls nicht zum Einsatz kamen die zur Unterstützung angeforderten Feuerwehrangehörigen aus Kronau zur Unterstützung der gemeinsamen Feuerwehrführungsgruppe. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier war ebenfalls an der Einsatzstelle vor Ort.

