Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und im Besitz von weiteren Betäubungsmitteln

Eisenach/Amt Creuzburg/Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Fahrzeuge an gleich mehreren Standorten Kontrollen unterzogen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Eisenacher Mühlhäuser Straße konnte ein Mercedes Benz angehalten werden, dessen Fahrer augenscheinlich Drogen konsumierte. Darüber hinaus befand er sich im Besitz weiterer illegaler Betäubungsmittel. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den 40-Jährigen gleich mehrere Anzeigen gefertigt. In der weiteren Folge konnte neben einem berauschten Heranwachsenden, welcher einen PKW führte, auch ein alkoholisierter 22-Jähriger mit 0,6 Promille hinter dem Steuer festgestellt werden. (mm)

