FW-HB: Dachstuhlbrand: Wohnhaus stark beschädigt

Bremen-Grohn (ots) - Am Freitagmorgen, 23.12.2022, brannte es in einem Lagerraum in einer privaten Hochschule im Ortsteil Grohn. Die Feuerwehr war mit rund 35 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zunächst lief um 7:09 Uhr die Gefahrenmeldeanlage des Gebäudes in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Daraufhin rückten zunächst Einheiten der Feuer- und Rettungswache 6 an und bestätigten die ...

mehr