FW Kreis Soest: Abschlussmeldung Waldbrand Warstein-Allagen

Warstein (ots)

Gegen 6 Uhr heute Morgen hat die Einsatzleitung "Feuer aus" gemeldet und der Einsatz in Warstein-Allagen ist damit beendet. Auf einer Fläche von knapp 1.200 qm brannte eine gerodete Fläche im Wald. Durch die Bodenbeschaffenheit zog das Feuer in den Boden hinein und breitete sich dort aus. Mit Forst- und Baumaschinen wurde der Boden geöffnet und damit eine weitere Ausbreitung verhindert. Zusätzlich wurde die Fläche mit Drohnen für die Suche nach Glutnestern abgeflogen. Durch intensive Löschmaßnahmen, auch in der Nacht, konnte der umliegende Wald geschützt werden. In dem Einsatz befanden sich knapp 180 Einsatzkräfte bestehend aus Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk, Hilfsorganisationen und Behörden. Für den heutigen Nachmittag sind die Aufräumarbeiten in dem betroffenen Waldstück geplant.

