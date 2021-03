THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: 900 Päckchen mit Schnelltests für Brandenburger Schulen: Logistische Hilfe des THW gefragt

Wünsdorf (ots)

Wie kann eine einzige heute eingetroffene Großladung mit 300.000 Stück Schnelltests so zügig wie möglich in 900 versandfertige Einzelpakete verwandelt werden? Diese logistische Aufgabe konnte das THW für das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg in bewährter Weise lösen.

Heute und morgen noch packen 35 THW-Helferinnen und THW-Helfer diese wichtigen Utensilien für Brandenburger Schulen im Zentrallager des Zentraldienstes der Polizei Brandenburg zusammen und übergeben sie an private Lieferdienste. "Das THW ist in der Corona-Lage deutschlandweit im Einsatz. Ich freue mich, dass unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte aktuell das Land Brandenburg unterstützen können, damit die Corona-Schnelltests zügig an die Schulen ausgeliefert werden", sagt Sebastian Gold, THW-Landesbeauftragter für Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt.

Am Dienstag wurde das THW in Amtshilfe gebeten sich der Aufgabe anzunehmen. Die ehrenamtlichen THW-Kräfte aus den drei Ortsverbänden Luckenwalde, Herzberg und Berlin Steglitz-Zehlendorf setzen es nun um. Zuvor hatte das THW den Zentraldienst der Polizei beraten, wie mehrere Parallel-Packstraßen im Zentrallager installiert werden können, um eine effiziente und schnelle Auslieferung sicher zu stellen.

